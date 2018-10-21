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Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dövizi bahane ederek ürünlere fahiş zamlar yapan firmaların tespit edildiğini ve gereken cezaların kesildiğini belirtti.

DHA | 21.10.2018 - 03:04..
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Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Türkiye'de 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), farklı bölgelerdeki delegeleriyle bir araya geldi.

"DENETİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Çalıştayda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi.

Pekcan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konuda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde bu çalışmalarımızı güncelliyoruz."

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik


"YÜZDE 200-300 ZAM YAPANLARA CEZA KESTİK"

"Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık."

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik


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