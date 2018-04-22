taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Bakan Sarıeroğlu: 7,5 milyon kişinin GSS borçları ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, devletin 7,5 milyon insanın genel sigortası primini ödediğini söyledi.

İHA | 22.04.2018 - 22:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye'nin, sağlığa erişim konusunda dünya ülkelerinin örnek aldığı sistemi inşa ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEK ALINAN SİSTEMİ İNŞA ETTİK"

İlerleyen dönemlerde yatırımlara daha çok hız kazandıracaklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Hastanelerimizdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız." dedi.

AK Parti hükümeti olarak sağlığa çok fazla yatırım ve önem verdiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi şu anda inşa etmiş durumda olduklarını söyledi.

"7,5 MİLYON VATANDAŞIN GSS BORCU ÖDENDİ"

Dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, genel sağlık sigortasıyla ilgili, "Hiçbir örnek yok vatandaşlarının tamamını bir şemsiye altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını hatırlatan Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Yine eczanelerimizde reçete sayısı 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu Türkiye'nin aslında ne kadar büyüdüğünün, kalkındığının, geliştiğinin de temel göstergesi" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hemşireler iki yavru kedi için seferber oldu
İzmir'de bir hastanenin çatısında doğum yaptıktan sonra havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi hemşireler tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü
Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan F.Y. ve eşi E.Y., yakalanarak gözaltına alındı.
Marmara'da hava ısınmaya başlıyor
Serin ve yağışlı havanın etkisinden çıkan Marmara Bölgesi'nde, hava sıcaklığının bugünden itibaren 5 ila 10 derece yükselmesi bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

325
CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

506
CHP'den istifa eden 15 isim

CHP'den istifa eden 15 isim

512
Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

425
FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

128
CHP Heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

CHP Heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

527
Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

460
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM