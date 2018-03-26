taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9759
EURO
4,9209
ALTIN
172,35
PETR
69,7300

Bakan Sarıeroğlu: Çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR işbaşı programlarına katılan kadınlara, cep harçlığının yanında 400 liralık çocuk bakım desteğinin de verileceğini duyurdu.

DHA | 26.03.2018 - 07:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

"İSTİHDAM BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ"

Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, reform gündemini devam ettirdiklerini söyledi.

İstihdamın, birinci gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, işsizlik oranın düşürülmesi, daha çok iş imkanı oluşturulması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu: Çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz

"400 TL ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ VERMEYE BAŞLIYORUZ"

İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz.

Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar.

Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kestikleri ağacın altında kaldılar
Rize’de, kestikleri ağacın altında kalan amca ile yeğeni yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı
Terörün etkilediği şehir Bitlis'te tarihi yerler onarılacak. Mehmetçik'in PKK'ya büyük darbe vurduğu yerlerden biri olan Bitlis'in gelişimi için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı planlandı.
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kalıcı bir üs kuracağımızı açıkladı.
Irak'ta 3 terörist öldürüldü
Irak'ın Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı terörist grubuna SİHA ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

78
Uber şoförü serbest bırakıldı

Uber şoförü serbest bırakıldı

105
Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

Türkiye Antarktika'da bilim üssü kuracak

20
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

18
Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

Manisa'da yaralı sayısı 31'e yükseldi

0
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

13
Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti

Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM