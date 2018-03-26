Bakan Sarıeroğlu: Çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

"İSTİHDAM BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ"

Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, reform gündemini devam ettirdiklerini söyledi.

İstihdamın, birinci gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, işsizlik oranın düşürülmesi, daha çok iş imkanı oluşturulması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi.

"400 TL ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ VERMEYE BAŞLIYORUZ"

İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz.

Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar.

Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."