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Bakan Sarıeroğlu'ndan engellilere istihdam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacağının açıkladı.

İHA | 17.05.2018 - 04:01..
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"Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" adıyla başlatılan projenin protokolünde konuşan Bakan Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz" dedi.

HİBE DESTEĞİ 50 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz; girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları yine öncelik verdiğimiz başlıklardan bu anlamda 36 bin liralık hibe desteğini 50 bin liraya yükseltmiş durumdayız” dedi.

Sarıeroğlu bu yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacağının da bilgisini verdi.

Bakan Sarıeroğlu'ndan engellilere istihdam müjdesi

"1 MİLYON 210 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM ARTIŞI VAR"

Engelli bireylerin işgücü piyasalarında daha fazla yer almaları gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu öncelik çerçevesinde bugün istihdam ayağıyla ilgili çok önemli bir başlangıcı gerçekleştireceğiz. Bizim birinci gündem maddemiz şuanda istihdamın artırılması işsizliğin azaltılması. Bu bağlamda kadınlar gençler ve engellilerle ilgili çok özel politikaları devreye soktuk. Büyüme performansımızı sürdürme konusunda etkin kararlı politikalarımızı devam ettireceğiz. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarımız dün açıklandı. Şubat ayı verilerine göre yaklaşık 1 milyon 210 bin kişilik bir istihdam artışımız var. Bu rakamın Mart ayından itibaren daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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