taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.228
USD
3,8280
EURO
4,5052
ALTIN
152,95
PETR
65,5400

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

Almanya'nın Köln kentinde ilk kez düzenlenen "1. Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde "Savaş ve Kadın" başlığı altında, "Bosna'dan Myanmar'a savaş mağduru kadınlar" konusu ele alındı.

AA | 12.12.2017 - 16:08..
  1. Haberler
  2. Gündem

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Kadın Kolları'nın Köln'de düzenlediği ve tüm gün süren programa,dünyanın dört bir yanında önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI DA KATILDI

Güney Afrika’dan, Dr.Danisa Baloyi Black Business Council Lideri Yemen’den, Tawakkol Karman, 2011 Barış Nöbel ödüllü Gazeteci, Aktivist Melahat İbrahimgizi, Azarbeycan Milletvekili Sabiha Husic, Bosna Hersek Doc. Dr. Sare Aydın, Kadem Genel Başkanı Meryem Göka,  Ak Parti Dışlişkiler Başkan YardımcısıHawa Bibi Kahan, Güney Afrika İs konseyi Genel Başkan Başdanışmanı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen programın onur konuğu Bakan Fatma Betül Sayan Kaya açılış konuşmasını gerçekleştirdi. UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların savaşlarda en fazla etkilenen ve mağdur duruma düşen kesim olduğunu söyledi.

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

SAVAŞTA EN ÇOK MAĞDUR OLANLAR KADINLAR

Aşut, "Bugün 'Dünya Insan Hakları Günü'. Böyle bir günde bombalar ve bombalamalar ile ayaklar altına alınan insan haklarını  izlerken bizler tarafsız, kararsız ve ilgisiz kalamayız. Dünyada en büyük  şiddet ve hak ihlallerinin savaşlarda yaşandığını hep beraber müşahade etmekteyiz. Savaşlarda kötü muamele, yargısız infaz, talan ve işkence gibi insanlık dışı eylemlere maruz kalan sivillerin en önemli kısmı kadınlardan müteşekkildir." dedi.

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

SAVAŞ SONRASI DA EN AĞIR YÜK KADINLARA KALIYOR

Savaş esnasında eşlerini ve çocuklarını yitiren kadınların, bir taraftan sevdiklerini kaybetmenin ızdırabı diğer taraftan da savaşın açtığı ağır yaraları en acı biçimde yaşayanlar olduğunu belirten Aşut, şunları kaydetti: "Savaş sonrasında da en büyük mağduriyeti yaşayanlar yine kadınlardır. Bir yandan acılarını unutmaya çalışırlarken diğer yandan tek kaldıkları hayatta çocuklarının geçimini sağlayabilmek için büyük mücadeleler vermektedirler. Bu bağlamda savaşlar ile kadınların omuzlarına yüklenen ağır yük ve yüreklerine açılan büyük yaralar sürekli dünya gündeminde tutulması gereken bir durumdur. Savaşlar  esnasında kadınların  yaşamış olduğu korku, dehşet, çaresizlik duyguları savaş bittikten sonra da devam etmektedir. Bu travmatik durumun etkeni ortadan kalksa da yaşanan olaylar sonrasında ruhsal bozukluklar tüm hayatlarını etkilemektedir."

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

SAVAŞA SESSİZ KALMAK DA AYRI BİR SUÇ

Bazı devletler ile kurum ve kuruluşların bu olaylara yaklaşımını eleştiren UETD Kadın Kolları Başkanı Aşut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyadaki devletlerin ve bu devletler bünyesindeki önemli kurum ve kuruluşların bu savaşlara  sessiz kalmaları, savaş mağduru ülkelerdeki kadınların yalnız bırakıldığının bir göstergesidir. Vicdan ve merhamet sahibi bireylerin bu gidişe dur demeleri gerekmektedir. Ders alınsın diye savaşlarda bütün dünyanın gözü önünde kadınlara yapılanların meşrulaştırılmasına artık müsaade etmemeliyiz ve savaşın bu kirli yüzünü ortaya koymak zorundayız. Aksi takdirde 'yaşanılabilir bir dünya' söylemi  bir hayalden  öteye gitmeyecek ve yaşanılan trajediler gelecek nesiller üzerinde büyük etkiler bırakacaktır."

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

Aşut, UETD'li kadınlar olarak bu program sayesinde gerçekleri dile getirerek savaş mağduru kadınlar konusunda hassasiyet oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Sayan Kaya, Uluslararası Kadınlar Zirvesi'nde

İlginizi Çekebilir
İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
Dün sabaha karşı hayatı kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Fikirci Bey yazdı: ARAMIZDAKİ İSRAİLCİLER
Aramızda dolaşan İsrail muhibbilerinin hallerini mercek altına alıyor bu yazısında Fikirci bey...
14 yaşındaki Filistinli çocuğun gözaltına alındığı an
Kudüs direnişinin simge ismi 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun, İsrail askerleri tarafından gözleri kapatılarak sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedilmiş.
CHP'li Musa Çam'ın dikkatleri üzerine çeken tarzı
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Çam, söyledikleriyle değil, renkli kombiniyle haber oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

137
Esad'a Rus generalden müdahale

Esad'a Rus generalden müdahale

89
Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

75
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

34
Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

184
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

187
Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM