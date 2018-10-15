taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.83415
Euro
6.7529
Altın
1227.9195
Borsa
97922.36
Gram Altın
229.648

Bakan Selçuk: Asıl derdimiz eğitimde küresel rekabet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir" dedi.

AA | 15.10.2018 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl Arama Konferansı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kentte eğitime yönelik faaliyetlerden gurur duyduğunu dile getirdi.

"ORTAK DİL OLMAZSA, HAYALLER DE OLMAZ"

Eğitimcilerin gayretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bütün illerimizde bu tür çalışmalar yapılmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü ortak dilimiz olmazsa ortak hayallerimiz olmaz. Ortak hayallerimizin olabilmesi için önce dili düzelteceğiz, dil düzeldikçe düşünce, düşünce düzeldikçe hayaller düzelecek. O zaman biz koşmaya başlayacağız." diye konuştu.

Bakan Selçuk: Asıl derdimiz eğitimde küresel rekabet

"ASIL DERDİMİZ KÜRESEL REKABET"

Bakan Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir. Bugünkü hayata ve doğaya karşı pusu kuran bakış açısı karşısında daha medeni bir bakış açımız ya da net cevabımız yoksa, o zaman biz eğitimi gerçekten kendi doğası içerisinde konuşmuyoruz. Sadece belli kazanımlar, müfredatlar ve beceriler üzerinden eğitimi konuşuyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Asıl derdimiz eğitimde küresel rekabet



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

83
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

31
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

118
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

103
Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

56
Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM