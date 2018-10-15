Bakan Selçuk: Asıl derdimiz eğitimde küresel rekabet

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl Arama Konferansı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kentte eğitime yönelik faaliyetlerden gurur duyduğunu dile getirdi.

"ORTAK DİL OLMAZSA, HAYALLER DE OLMAZ"

Eğitimcilerin gayretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bütün illerimizde bu tür çalışmalar yapılmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü ortak dilimiz olmazsa ortak hayallerimiz olmaz. Ortak hayallerimizin olabilmesi için önce dili düzelteceğiz, dil düzeldikçe düşünce, düşünce düzeldikçe hayaller düzelecek. O zaman biz koşmaya başlayacağız." diye konuştu.

"ASIL DERDİMİZ KÜRESEL REKABET"

Bakan Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir. Bugünkü hayata ve doğaya karşı pusu kuran bakış açısı karşısında daha medeni bir bakış açımız ya da net cevabımız yoksa, o zaman biz eğitimi gerçekten kendi doğası içerisinde konuşmuyoruz. Sadece belli kazanımlar, müfredatlar ve beceriler üzerinden eğitimi konuşuyoruz demektir" ifadelerini kullandı.







