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Bakan Selçuk: Kafamdaki projeyi gerçekleştiremezsem giderim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde yapılacak projelerin test aşamasında olduğunu söyledikten sonra "Ancak beceremeyebiliriz de. O zaman da adam çeker gider" dedi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 09:00..
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Önceki gün İstanbul'da eğitim yazarlarıyla bir araya gelen Bakan Selçuk, eğitimle ilgili önlerinde belirgin bir yol haritası olduğunu, bunu da ekim ayında açıklayacaklarını söyledi.

"TEST AŞAMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Selçuk konuşmasında, "Bir binayı yaparken, birisi cam, birisi merdiven, birisi duvar, birisi kapı yapmış. Kapı, duvar, merdiven vs. sizin sınav, temel eğitim, ölçme değerlendirme dediğiniz şey. Asıl şey, o binanın mimarisi. O mimariyle ilgili zihinsel simülasyonlarım vardı. O tasarımın test aşamaları sürüyor." dedi.

"BECEMEZSEK ADAM ÇEKER GİDER"

Ana tasarımı bitirene kadar sınav sisteminde bir değişiklik yapmak istemediklerini vurgulayan Selçuk, “İnsanlar bir sakin olsun, huzur bulsun. Ondan sonra biz, ‘Hazırız' dediğimizde beraber yürüyelim. Ben bir fotoğrafı koyacağım, bunu becerebildiğimiz kadar yapacağız. Biz beceremeyebiliriz de. O zaman da adam çeker gider” dedi.

Bakan Selçuk: Kafamdaki projeyi gerçekleştiremezsem giderim

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