Bakan Selçuk: Öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız

Öğretmenlere yönelik 3-14 Eylül'de yapılacak mesleki çalışma programı başladı. Buna göre, Milli Eğiitm Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı programa canlı yayınla okullarda dersbaşı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene özel mesajlar verdi.

Başöğretmen Salonu'nda 10.30'da başlayan olan programa, Ankara'nın merkez ilçelerinden öğretmenler katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde dersbaşı yapacak öğretmenler de Bakan Selçuk'un konuşmasını okullardaki canlı yayın ekranları üzerinden takip etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Öğretmenlerin daha iyi yetişmesi amacıyla ülke genelinde büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri hayata geçirecekelerini söyledi.





Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları...

"HEPİMİZ ÖĞRENME YOLCULUĞUNDAYIZ"

Ziya Selçuk, "18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmenimiz yok. Bunlar mevzuattaki rakamlar. Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın “Gözetimsiz sınav yapıyoruz” desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun. Bu hayalleri gerçekleştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir paradigma içinde olduğunu yavaş yavaş hissediyorsunuz. Ekim’de yapacağımız sunuşumuzda da bunu detaylarıyla izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"İMKANLARIMIZ GİDEREK ARTIYOR"

Bakan Ziya Selçuk, "Türkiye'nin imkanları giderek artıyor. Öğretmenlerin desteğiyle zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır. Bütün kelimelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı içerisindeyiz Öğrenci nüfusumuz 150 ülkesinden fazla" dedi.

"ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KORUYAN KİŞİDİR"

Ziya Selçık, "Aslolan bulut değil gökyüzü olmaktır. Bulutlar ne olursa olsun öğretmen, çocuğun hakkını koruyan kişidir. Çocuğun hakkı pazarlık konusu olamaz, olmamalı. Öğrencinin, öğretmeninden öncelikle beklediği sevgi ve saygıdır. Çocuğun hayatına dokunmak, onunla her gün göz göze gelmek, onun hayatında çocuk diliyle söylersek, kocaman yer sahibi olmak. İşte öğretmenlik dediğimiz tam da böyle bir şey. Hükmedici bir öğretmen olmak yerine kolaylaştırıcı bir rehber olarak, öğretmeyi tercih edin." diye konuştu.

"GÜZEL İŞLER YAPACAKSINIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Toprak ya da bahçıvan olacağız. Toprak yerine bahçıvan olursak, şurayı değiştirelim, burayı değiştirelim diye çocukla ilgilenme vakti olmayabilir. Öğretmenin omuzlarında yükselmeyen sistemin tarihte yeri yok. Güzel Türkiyemizin dört bir köşesinde güzel işler yapacaksınız. Milli Eğitim Bakanı olduğum kadar sizin meslektaşınızım, içinizden biriyim. Bütün hayatını bu mesleğin ilerlemesine adamış biri olarak karşınızdayım. Biz Batıyız, Kuzeyiz, Güneyiz, Doğuyuz. Dört cepheye birden bakması gereken insanlarız." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ÖĞRETMENLE ORANTILIDIR"

"İyi eğitimi büyük binalar değil, iyi insanlar veriyor. Salonun ana girişinde, İnsan, insanın gölgesinde yetişir sözü karşılıyor. Güçlü bir şahsiyet söz konusuysa, güçlü şahsiyeti olan talebeler yetişecektir. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değil, öğretmenin kendi olgunlaşma yolculuğu ve yolcunun kendisi de çocuklar değil, esasan öğretmendir. Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimiyle doğrudan doğruya etkili." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI ÇİFT KANATLI YETİŞTİRECEĞİZ "

Bakan Ziya Selçuk, "Deneyimli öğretmenler, sınıfa ilk gelince gözüne gözü değmeden derslerine başlamazlar. Çocuklarımızı çift kanatlı yetiştireceğiz. bunlardan biri bilim, öbürü erdem, ahlak. Bir işi yaparken nasıl yapacağımızı tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Öğretmenlerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız. Bu sadece bilimsel çalışmalar anlamında değil, öğretmenliğin binlerce yıldır değişmeyen, sanat, ustalık yönü var. Çocuğa gülümsemenin, merhametin adı aslında sanattır. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri olan bir iştir. Hepimiz bunun sonunda öğrenmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



