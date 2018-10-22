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Bakan Selçuk, yarın Vizyon Belgesi'ni açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, büyük beklentilere uyandıran eğitimde yeni vizyonu, yarın yapacağı basın açıklamasıyla duyuracak.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:16..
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Eğitim sistemindeki sorunlar yıllar içinde katmerlenerek arttığı için Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan beklenti çok.

Kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, atanamayan öğretmenler, örgün eğitim sisteminin dışına çıkan çocuk sayısının artması daha pek çok soru eğitimin başlıcaları.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 3 yıllık hedef ve yaklaşımlarını içeren vizyon belgesi, yarın açıklanacak.

Bakan Selçuk, yarın Vizyon Belgesi'ni açıklayacak

EĞİTİME YÖNELİK ADIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek törenle kamuoyuyla paylaşılacak 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde öncelik, dezavantajlı çocuklar ve öğretmenlerde olacak. Vizyon belgesinde her iki kesime yönelik adımların atılması bekleniyor.

Öte yandan paylaşılacak vizyon belgesi evrensel akreditasyon standartları içerinde olacak. Bu belgeler uluslararası kuruluşların ölçülebilir parametreleri üzerinden düzenlenecek.

Bakan Selçuk, yarın Vizyon Belgesi'ni açıklayacak

SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Vizyon belgesinde kısa vadede bir sistem değişikliği öngörülmüyor. Bakan Selçuk, göreve başlamasının ardından basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirlerinin katıldığı basın toplantısında, hiçbir öğrencinin sürprizle karşılaşmayacağını belirterek, "oyunun ortasında biz kural değiştirdik demeyeceğiz" demişti.

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