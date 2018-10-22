Bakan Selçuk, yarın Vizyon Belgesi'ni açıklayacak

Eğitim sistemindeki sorunlar yıllar içinde katmerlenerek arttığı için Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan beklenti çok.
Kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, atanamayan öğretmenler, örgün eğitim sisteminin dışına çıkan çocuk sayısının artması daha pek çok soru eğitimin başlıcaları.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 3 yıllık hedef ve yaklaşımlarını içeren vizyon belgesi, yarın açıklanacak.
EĞİTİME YÖNELİK ADIMLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek törenle kamuoyuyla paylaşılacak 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde öncelik, dezavantajlı çocuklar ve öğretmenlerde olacak. Vizyon belgesinde her iki kesime yönelik adımların atılması bekleniyor.
Öte yandan paylaşılacak vizyon belgesi evrensel akreditasyon standartları içerinde olacak. Bu belgeler uluslararası kuruluşların ölçülebilir parametreleri üzerinden düzenlenecek.
SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Vizyon belgesinde kısa vadede bir sistem değişikliği öngörülmüyor. Bakan Selçuk, göreve başlamasının ardından basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirlerinin katıldığı basın toplantısında, hiçbir öğrencinin sürprizle karşılaşmayacağını belirterek, "oyunun ortasında biz kural değiştirdik demeyeceğiz" demişti.