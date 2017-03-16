Bakan Soylu: Avrupa’ya her ay 15 bin mülteci gönderelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KARDER Karadenizliler Derneği Salon Toplantısı'na katıldı. Avrupa ülkelerinin Türk makamlarına karşı takındığı tavıra değinen Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇ MESELEMİZ, SİZENE"

17, 25 Aralık operasyonlarından, 15 Temmuz darbe girişimine kadar pek çok olayın Türkiye'nin geleceğe güçlü ulaşmasını istemeyen çevrelerce gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, "Bu oyun Türkiye'yi geleceğe güçlü taşımama oyunudur. Kendi kararını kendi iradesini ortaya koydurmama oyunudur. Kendi distribütörlerine yaptıramadıklarını, Gezi'yle, 17, 25 Aralık'la, 6, 7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz'la yaptıramadıklarını şimdi esas oğlanlar deveye girerek yaptırmaya çalışmaktadır. Hollanda, Almanya anlamıyor muyuz? Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz size ne, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne mi aldınız, terörle mücadeleye katkıda mı bulundunuz?

"15 BİN MÜLTECİNİN ÖNÜNÜ AÇALIM"

Çok arzu ediyorsanız bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın" ifadelerini kullandı.