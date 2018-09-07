Bakan Soylu: Bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" tanıtım programına katıldı.

Trafik güvenliğiyle öteden beri mücadele ettiklerini belirten Soylu, özellikle 2002'den sonra adımlar attıklarını ve reformlar yaptıklarını ifade etti.

KARAYOLLARI KALİTESİ AVRUPA STANDARTLARINDA

Karayollarının kalitesinin Avrupa'nın gerisinde olmadığını, gerek yol genişliklerinin, gerekse yollardaki teknik donanımların, kamera ve uyarı sistemlerinin bugün Avrupa standartlarında bulunduğunu anlatan Soylu, araç muayene kriterlerinin ve uygulamalarının, bu konudaki mevzuatların yine Avrupa standartlarında olduğuna işaret etti.

Süleyman Soylu, trafik personeli noktasında da önemli adımlar attıklarını, özellikle trafik konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmeye önem verdiklerini anlattı.

"ARTIK 19 BİN KİŞİYE 1 EKİP DÜŞÜYOR"

Bu konuda çalışacak polislere özel trafik eğitimleri verdiklerini, bu polisleri başka birimlerde görevlendirmemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Soylu, "Trafik ekiplerinde görevli personel sayısına yaptığımız takviyelerle nüfus ortalamasına oranla daha önce 23 bin kişiye 1 trafik ekibi düşüyorken, bu sayıyı 19 bin kişiye 1 ekip noktasına getiriyoruz. Ayrıca şehirlerarası yollarda ortalama 20 kilometreye 1 ekip düşüyorken, bu mesafeyi 15 kilometreye düşürüyoruz. Personel artışıyla beraber denetim sayısında da ciddi artışa gittik. 2016-2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27,1 oranında arttı. 2018 için bu ivmeyi artırarak sürdürüyoruz." diye konuştu.

"KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI FARKINDALIK YARATTI"

Bayramlara ilişkin özel önlemler aldıklarını, geçen Kurban Bayramı'nda 140 bin trafik personeli görevlendirdiklerini işaret eden Soylu, özellikle bayram uygulamaya aldıkları "kırmızı düdük" kampanyası sayesinde gerek çocukların kampanyaya sahip çıkması, gerek kamu spotları, afiş-broşür çalışmaları ve yol denetimleri sayesinde de ciddi bir farkındalık yarattıklarını aktardı.

BİR YILDA BİR İLÇE NUFÜSUMUZ KADAR KAYBIMIZ OLDU

Bu konularda ciddi adımlar attıklarını, ancak sonuçta işin içinde insan hayatı olduğu için gelinen noktayı yeterli görmenin, "Evet, biz bu işte üzerimize düşen görevi yaptık." demenin mümkün olmadığını vurgulayan Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "Bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız oldu. Can kayıplarının yanı sıra yaralanmalar ve sakat kalmalar, başlı başına bir hayatımızın içerisinde bir trajedi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu azımsanacak bir iş değildir. İyileşmeler olmasına rağmen, mevcut haliyle bu tablo bizi çok rahatsız etmektedir. Terör ne kadar canımızı sıkıyorsa, ne kadar terörün üzerine yükleniyorsak, uyuşturucu meselesi ne kadar canımızı sıkıyor, gelecek nesillerimizi sağlıklı bir anlayışla bütünleştirmek için nasıl büyük bir mücadele ortaya koyuyorsak, trafik kazalarıyla da mücadele aynı derece sorumluluğumuzdur."





"TEK HAREKETLE ÖNLENEBİLİR KAYIPLARIN ÜZÜNTÜSÜ YAŞIYORUZ"

"Tek hareketle önlenebilir kayıpların üzüntüsünü yaşıyoruz." diyen Soylu, "Tek hareketle. Emniyet kemeri takmak tek hareketle, ayağımızı gazdan çekmek tek hareketle, cep telefonumuzu konuşmamak, kapatmak tek hareketle. İlk hedefimiz kazaların olmasını engellemek. İkinci hedefimiz ise kazalarda can kayıpları olmasını engellemek." ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMIZI BİRAZ GAZDAN ÇEKSEK KAZALARIN ÖNÜNE GEÇERİZ"

Trafik kazalarının sebepleri arasında her zaman için ilk sırada yüzde 60-70 oranla aşırı hız geldiğini belirten Soylu, "Yani ayağımızı biraz gazdan çeksek, yaşanan kazaların birçoğunun önüne geçmiş olacağız ki, biraz önce bahsettiğim maket trafik ekibi uygulamasının başarısı, bunun en açık delilidir." dedi.