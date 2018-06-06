Bakan Soylu: Kandil uzak hedef değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

KANDİL'İN ALINMASI VAZGEÇİLMEZDİR

Kandil ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Bunlar büyük operasyondur, seçimle alakalı değil. Ortak karar var, terör kaynağında kurutulmalı. İçeride teröristlerin sığınakları ortadan kaldırıldı. 26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil. Bu bizim için zamanlama meselesidir, zor değil. Ülke için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir." dedi.

AF AÇIKLAMASI

Af konusunda açıklamalarda bulunan Soylu, "Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak." diye konuştu.