Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisine telefon geldiğini iddia etmişti.

"SOYLU DOĞUBAYAZIT'TAKİ OLAYDAN BİZİ SORUMLU TUTTU"

Buldan konuyla ilgili olarak, "Evet İçişleri Bakanı'ndan bir telefon aldım. Beni arayarak Ağrı Doğubayazıt ilçesinde kendilerinin müşahiti olduğu bir insanının infaz edildiği ve bu infazdan bizi sorumlu tuttuğu bir telefon aldım. Yapılan infazla partimizin birebir ilişkisi olduğunu ima etmiştir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor. Yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır. HDP olarak bu olayları asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Sayın Soylu "Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin" gibi saçma sapan asla kabul etmediğimiz bir konuşmayla karşı karşıya kaldım. AKP hükümeti böyle bir öfkeyle mi yönetecek. Bu ülkenin 3. büyük partisi olan bir partiyi bu tür suçlamalarla insanların gözünde karartmalarına asla izin vermeyeceğiz" demişti.

"KENDİSİNİN DEDİĞİNDEN FAZLASI VAR"

Bakan Soylu, Buldan'ın iddialarına yanıt vererek, "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.

Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

"CHP İL BAŞKANLARINI ŞEHİT CENAZELERİNDE PROTOKOLE KABUL ETMEYİN DİYE TALİMAT VERDİM"

Soylu, CHP il başkanlarının hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinde protokole alınmamasına yönelik talimat verdiği iddialarla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu.