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Bakan Soylu: Terör kamplarını tarumar edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörün bitirileceğini vurgulayarak, "Sabahları çocuklarımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum" dedi.

15.11.2017 - 21:49
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Bakan Soylu: Terör kamplarını tarumar edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki konuşmasında sert açıklamalarda bulunarak teröristlere gözdağı verdi.

"KANDİL'E GİDİP OTURACAĞIZ"

Terörün bitirileceğine işaret eden Soylu, "Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampları hepsini tarumar edeceğiz." dedi.

"KIZIMIN ETRAFINDAN TERÖRİSTLER ALINDI"

Kızının etrafından 3 kere DHKP-C'lilerin alındığını söyleyen Bakan Soylu, "Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi." şeklinde konuştu.

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