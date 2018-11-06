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Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylı, terörle mücadelede yapılan 91 bin operasyonlar büyük mesafe alındığını belirtti. Soylu, "Teröristlerin eylem yapma kabiliyeti kırıldı" dedi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 04:12..
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Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Kalekolların faliyete geçmesiyle güvenlik güçleri ve korucuların bu noktalarda görev aldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün en kısa sürede biteceğini ifade etti.

TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Soylu, son teknolojik yöntemlerle önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Bir yıl içinde 91 bin operasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Etkin ve kararlı bir mücadele veriliyor. Çok önemli bir mesafe alındı. Yurtiçindeki PKK’lı sayısı 750 civarında. Kısa vadede bunu 500’e indirmeyi hedefliyoruz. PKK’nın eylem yapma kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor. Kalekolların faaliyete geçmesiyle birlikte güvenlik güçlerimiz ve güvenlik korucularımız burada görev yapıyor" dedi.

"YAKIN ZAMANDA ÖNEMLİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

İHA'ların önemli katkılar sağladığını ifade eden İçişleri Bakanı, "Fotokapan gibi yöntemlerle de Amanos ve çevresinde geniş bir alanı izledik" ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra geliştirilen yeni izleme yöntemleriyle Akdeniz’e kadar olan tüm bölgeyi gözetleyebileceklerini ifade eden Soylu, İHA'ların sık bitki örtüsünün ve ormanlık alanların olduğu bölgelerde görüntü almakta zorlandığını anlattı. Soylu, sınır bölgesinde geliştirilen yeni izleme araçlarıyla, yakın zamanda önemli sonuçlar alacaklarını vurguladı.

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