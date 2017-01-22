Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde acımayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen toplantıda terörle mücadele kadar uyuşturucu ile mücadelenin de önemli olduğunu belirterek, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız" dedi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinden gelen yöneticilerin katılımıyla düzenlenen 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İlk bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ve terörle olduğu gibi bu konuda da mücadelenin süreceğini söyledi.