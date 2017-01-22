taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde acımayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

22.01.2017 - 19:20
  1. Haberler
  2. Politika

2424242

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen toplantıda terörle mücadele kadar uyuşturucu ile mücadelenin de önemli olduğunu belirterek, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız" dedi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinden gelen yöneticilerin katılımıyla düzenlenen 134'üncü dönem Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İlk bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ve terörle olduğu gibi bu konuda da mücadelenin süreceğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

273
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

302
Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

43
İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

27
FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

52
İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

32
İlhan Cavcav hayatını kaybetti

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM