taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.062
USD
4,6207
EURO
5,3838
ALTIN
185,65
PETR
78,4900

Bakan Soylu’dan Mevlüt Bengi'nin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi'nin Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

DHA | 02.07.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bakan Soylu’dan Mevlüt Bengi'nin ailesine ziyaret

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

Bakan Soylu, geçen 24 Haziran'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Doğubayazıt'a 18 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteğinde bulunan 60 haneli Çiftlik köyü Türkmen mezrasına giden Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Soylu’dan Mevlüt Bengi'nin ailesine ziyaret

Mevlüt Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım, ağabeyi Musa Bengi ile görüşen Bakan Soylu, katillerin bulunması için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Fezile Bengi'ye Türk bayrağı hediye eden Süleyman Soylu, Mevlüt Bengi'nin çocukları ve torunlarının eğitim durumlarını sordu. Bakan Soylu, "Allah sabır versin, cennette buluştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin inşallah, duamız odur" diye konuştu.

Bakan Soylu’dan Mevlüt Bengi'nin ailesine ziyaret

EŞİNİN KANININ YERDE KALMAMASINI İSTEDİ

Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Fezile Bengi ile görüştürdü. Eşinin kanının yerde kalmamasını isteyen Fezile Bengi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin, sizlere sabır versin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Gereken yapılacak" dedi.

Bakan Soylu’dan Mevlüt Bengi'nin ailesine ziyaret

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

377
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

58
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

90
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

37
Putin Dünya Kupası maçı sonrasında İspanya Kralı'nı aradı

Putin Dünya Kupası maçı sonrasında İspanya Kralı'nı aradı

21
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

76
Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM