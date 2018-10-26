Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştü

Varank, bakanlıkta Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

"SOMUT ADIMLAR GÜNDEME GELDİ"

Türkiye ve Almanya ilişkilerindeki canlanmanın umut verici ve sevindirici olduğunu ifade eden Varank, bu durumun somut sonuçlarına hep birlikte şahit olunacağını söyledi.

Varank, sanayi ve teknoloji alanında somut iş birliği önerileri olduğuna işaret ederek, "Yeni dönemde sizlerle aktif bir çalışma mekanizması ve yeni iş birliği alanları geliştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz ay Berlin ziyaretimiz de bu açıdan çok verimliydi, liderlerimizin yaptığı görüşmelerde iş birliğinin artırılmasıyla ilgili somut adımlar gündeme geldi, özellikle sanayi ve teknoloji alanlarında daha fazla mesai harcamamız, yeni iş birliği alanları bulmamız hususunda bir mutabakata varıldı." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Altmaier de Türkiye ziyaretinde son derece yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Özellikle duraklama dönemini bitirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Sanayi alanındaki iş birliğine, projelere çok büyük önem atfediyorum." dedi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.