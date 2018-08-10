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Bakan Varank: Bu savaşı da hep birlikte kazanacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin hedeflerinden bir milim dahi geri adım atılmayacağını belirterek, “Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız” dedi.

İHA | 10.08.2018 - 21:27..
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Bakan Varank, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve döviz fiyatlarındaki ani artışa ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜN FARKINDA DEĞİLLER"

Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle amacına uluşamayan dış güçlerin Türkiye’yi ekonomi üzerinden vurmaya çalıştığını aktaran Varank, “Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller.

Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir.” ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir an önce hayata geçirileceğini aktaran Varank, Bakanlığın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacaklarını ve hedeflerden bir milim dahi geri adım atılmayacağını aktardı. Varank, “Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız” dedi.

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