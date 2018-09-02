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Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak yenilikçi faaliyetleri desteklediklerini belirterek girişimci adaylarının iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK'a başvurmalarını istedi.

İHA | 02.09.2018 - 13:05..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre genç girişimcilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BİGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı yarın açılacak.

HEYET DEĞERLENDİRME YAPACAK

Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.

Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentörlük, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.

BAŞVURU TEMALARI

“Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek.

BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

"YENİLİKÇİ FAALİYETLER DESTEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’nın sıkı takipçisi olduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, genç girişimciler için hazırlanan destek programına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dahilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci, şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yarın (3 Eylül 2018) itibariyle 2018 yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek.”

İkinci çağrı için yapılan müracaatlar en hızlı şekilde değerlendirilirken, destek programından yararlanmak isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirler.

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