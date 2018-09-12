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Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara malların yerlileştirilmesi ile ilgili çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İHA | 12.09.2018 - 16:29..
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Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek sanayiciler ve işçilerle bir araya geldi. Sanayi bölgesindeki yerli üretim yapan fabrikaları beraberinde genel müdürler ve daire başkanları ile ziyaret eden Varank, sanayicinin karşılaştığı sorunları yerinde inceledi.

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret VİDEO

FABRİKA İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sanayicilerle çözüm yollarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Bakan Varank, fabrika işçilerileri ile birlikte yemek yedi. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, sanayicilerin dertlerini dinlemek, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla ziyarette bulunduklarını söyledi.

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞIYOR

Başkent Organize Sanayi Bölgesinin Ankara ve Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Varank, 10 binden fazla kişinin burada çalıştığını kaydetti.

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

"16 MADDELİK PAKETTEN ÇOĞUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin yatırımlarına ve üretimlerine devam etmesi için uğraştıklarını ifade ederek, "İlan ettiğimiz 16 maddelik paketten çoğunu hayata geçirdik. Üzerinde çalıştığımız kısımlar var. Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesi ile ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayabiliriz o konuda çalışmalarımız devam ediyor. Organize sanayi bölgelerindeki arazilerin bedelsiz tahsisiyle ilgili bir çalışmamız var. O da sanayicimiz yatırıma devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerlesin istiyoruz. İnşallah ilan ettiğimiz 16 maddeyi hemen tamamlayacağız." diye konuştu.

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

Ziyaret, sanayiciler ve bölge katılımcılarıyla yapılan istişare toplantısıyla sona erdi. Bakan Varank, burada sanayicilerin sorunlarını dinledi.

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret

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