Bakan Yılmaz: CHP millete maraba gözüyle bakıyor

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Uşak İl Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin 2002’den 2017’ye kadar her alanda büyüdüğünü ifade etti.

"CHP KENDİNİ ALTIN, HALKI MARABA GÖRÜYOR"

16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Bakan İsmet Yılmaz, CHP’nin tutumunu eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yasama ve yürütme açısından daha verimli olacağını ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle söyledi:

“Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargının başıdır. Bu konu, mevcut Anayasa’da geçiyor ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın uyumsuz olması durumunda işler karışıyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı ve Başbakan dava arkadaşı olduğu için sorun yok. Peki yarın farklı görüşlerden isimler yürütmenin başına gelirse ne olacak? Yeni sistem daha kapsayıcı. 2002’de, yüzde 34’le tek başına iktidar olduk ve 7 Haziran’da yüzde 46 ile tekrar iktidara geldik. Oysa yeni sistemde yüzde 51 gibi bir oy alarak iktidara gelebiliyorsunuz. Yani toplumsal uzlaşı ve birlikteliği sağlayan lider bu ülkeyi yönetecek. 7 Haziran’daki gibi hükümet ne olacak düşüncesi bitecek ve yeni seçilen başkan ekibiyle ertesi gün hükümeti kurup çalışmalara başlayabilecek. Bu sistem kabul edilirse Türkiye üst lige yükselecek. Milli irade, 15 Temmuz’da olduğu gibi her konuda belirleyici olacak.”





“CHP korku siyaseti yapmaya çalışıyor. Rejimin değişeceğini ve tek adamlığa geçileceğini ileri sürüyor” diyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bunların kaygısı demokrasi değil. 12 Eylül darbesi Cumhurbaşkanı seçilmediği için yapılamadı. Bunlar zayıf hükümetler istiyorlar. CHP bunu yapamazsınız diyor ve kendisini altın hisse sanıyor. Kendilerini devletin sahibi sanıyorlar ve vatandaşa maraba gözüyle bakıyor. Biz anayasa değişikliğini hazırladık ve millete sunduk. Bizim gözümüzde milletin üstüne hiçbir güç yoktur”



