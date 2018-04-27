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Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok derslik açığının Doğu'da olduğu eleştirilerine cevap verdi. Yılmaz, "İstanbul sürekli göç alıyor ve en büyük derslik açığımız hâlâ İstanbul'da" dedi.

AA | 27.04.2018 - 14:52..
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Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

Ankara'da katıldığı bir toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'de birçok alanda çok başarılı işler yapıldığını ifade etti. Bakan Yılmaz, bu başarılı konulardan birisinin de eğitim olduğunu dile getirdi.

İstanbul gibi büyük bir şehrin sürekli göç almasını değerlendirten İsmet Yılmaz, artan nüfusun eğitimde ve başka alanlarda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu söyledi.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

Bakanlık olarak okullarında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren İsmet Yılmaz, 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda ise seçmeli dersler arasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin mevcut olduğunu aktardı.

Bilişim teknolojileri ve yazılımın seçmeli ders olarak bu yıl 113 binden fazla öğrenci tarafından seçildiğini vurgulayan Yılmaz, Bakanlık bünyesinde bu ders için eğitim veren öğretmen sayısının 8 bin 595 olduğunu, ayrıca bu programda kodlama konusuna ayrıca bir önem verildiğini söyledi.

Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

"EN BÜYÜK DERSLİK AÇIĞIMIZ İSTANBUL'DA"

Bakan İsmet Yılmaz, "Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık şekilde söylüyorum, Doğu'da ve Güney Doğu'da değil, İstanbul'da. Niçin? Büyük bir göç aldı. Gerçekten yaptığımız 64 milyar lira yatırımın 8 milyardan fazlasını İstanbul'a yapmış olmamıza rağmen yine de hala en büyük derslik açığımız İstanbul'da" dedi.

Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

"OKUMA YAZMA BİLMEME ORANINI SIFIRA İNDİRECEĞİZ"

İsmet Yılmaz, "Başbakanımızın talimatı var, kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi ikili eğitimi kaldırmak lazım. 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin derslik yapılıyor. 11 bin derslik ihtiyacımız var onu da inşallah bir seferberlik başlatırsak, Türkiye'de, ikili eğitimi 2019'un sonuna kadar kaldırırız.

5 yaş üzeri okuma yazma bilmeme oranı yaklaşık 4 kat azaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, muhterem hanımefendinin himayelerinde okuma-yazma seferberliği başlattık, gerçekten çok büyük bir mesafe kaydettik. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar okuma-yazma bilmeme oranının sıfıra düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

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