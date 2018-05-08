Bakan Yılmaz: Herkes okuma yazma öğrenecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otelde okul idarecileri ve öğretmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasının yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, eğitime her şeyi daha iyi yapmanın ilk aşamasının, bu alana kaynak ayırmaktan geçtiğine işaret ederek, Türkiye'de eğitimde sağlanan kalitenin altyapı sorunlarının çözülmesi sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"EN FAZLA KAYNAĞI EĞİTİME AYIRIYORUZ"

İsmet Yılmaz, "Eskiden hükumetin bütçesinden en fazla kaynağı savunmaya ve sağlığa ayrılır, eğitim üçüncü sırada gelirdi. Şimdi eğitim birinci sırada, bununla derslik yaptık. Çünkü kaliteli bir eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayısının makul halde olması lazım. Türkiye'de biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 'idi, bugün 24'e düştü. 282 binin üzerinde yeni derslik yaptık, yeni okullar yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Şırnak'ta da 30'un altında Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde yapılan okullarımız bittiğinde derslik başına düşen öğrenci sayısı çok daha azalacak" dedi.

"OKUMA YAZMA BİLMEYEN ORANINI SIFIRLAYACAĞIZ"

İsmet Yılmaz, AK Parti iktidarıyla ortalama eğitim süresinin 5,5 yıldan 8 yıla, 15 yaş üzeri okuma yazma oranının yüzde 85'ten yüzde 96'ya çıktığını aktararak,"Okur yazar olmayanların oranı yüzde 4 gibi gözüküyor. 2 milyon 400 bine yakın vatandaşımızın okuma yazma bilmediği İstatistik Kurumu tarafından bize bildirildi. Şimdi yeni bir seferberlik başlattık. 4'te biri şu an da eğitimde. Bu yıl içerisinde okuma yazma bilmeyenlerin oranını sıfırlayacağız" diye konuştu.



