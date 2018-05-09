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Bakan Yılmaz: Öğretmen atamasını en çok biz yaptık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, her üç öğretmenden ikisi kendi dönemlerinde atandığını söyledi.

AA | 09.05.2018 - 09:13..
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  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamaları ile ilgili soru üzerine, 20 bin öğretmenin mülakatının devam ettiğini söyledi. 5 bin öğretmen alımı duyurusunun da yapıldığını ifade eden Bakan Yılmaz, böylece 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini bildirdi.

"EĞİTİMDE AVRUPA'DAN GERİ DEĞİLİZ"

İsmet Yılmaz, toplamda 600 binin üzerinde öğretmen ataması yapmış olacaklarını kaydederek, "Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz" dedi.

Bakan Yılmaz: Öğretmen atamasını en çok biz yaptık

 

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