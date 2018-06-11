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Bakan Yılmaz: Üniversite adaylarını yönlendirmek lazım

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eskiden üniversiteye girmek bir yarışmaydı. Şimdi üniversiteye gidecek olan öğrenciyi doğru ve sağlıklı yönlendirmek esas meselemiz" dedi.

AA | 11.06.2018 - 09:26..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yeşilköy'deki bir otelde gerçekleştirilen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde, Türkiye'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü söyledi. Bakan Yılmaz, bugün 208 üniversitede 7,5 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

ÜNİVERSİTE OKUMADA İKİNCİ SIRADAYIZ

Bakan İsmet Yılmaz, "150 binin üzerinde akademisyenimiz var. Üniversitelerin kontenjanı yaklaşık 1 milyon ve 1 yılda liselerden mezun olan öğrenci sayımız ise 900 bin. Eskiden üniversiteye girmek bir yarışmaydı. Şimdi esas olan üniversiteye gidecek olan öğrenciyi doğru ve sağlıklı yönlendirmek. Doğru ve sağlıklı bir yönlendirme yapılırsa hiçbir öğrencimiz üniversite eğitimi dışında kalmayacaktır. 2002'de her 100 öğrenciden 12'si üniversiteye gidebilirken bugün her 100 öğrenciden 43'ü gidebiliyor. Bu oranla Avrupa'da ikinci sıradayız. 7,5 milyon öğrenci sayımızla da Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. İnanıyorum ki Türkiye'nin bugünü dünden daha iyi olacak. Sizlerle birlikte de yarınlar bugünden daha iyi olacaktır." dedi

Bakan Yılmaz: Üniversite adaylarını yönlendirmek lazım

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