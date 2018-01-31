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Bakan Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen alımına ilave 5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını söyledi.

İHA | 31.01.2018 - 15:30..
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Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyumu Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.

İLAVE 5 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

"Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan İsmet Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Yılmaz daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.

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