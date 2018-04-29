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Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bütün okullara gönderdiği genelgede, okul ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

AA | 29.04.2018 - 09:16..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve illere gönderilen genelgede, okul giriş ve çıkışlarında gerekli kontrollerin yapılması, çevre trafiğinin gözetim altına alınması, okul ziyaretçilerine giriş çıkış kartı verilmesi istendi.

METRUK BİNALARIN YIKILSIN TALİMATI

Okul çevresinde varsa metruk binaların, ilgili kurumlarla görüşülerek yıkılmasının sağlanması ve tedbirlerin aksatılmadan alınması istenen genelgede, okul çevresinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılması için de yerel ve ilgili kurumlarla konunun çözümü için iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI İSTENDİ

Genelgede, öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatlarının okul bahçelerinden kaldırılması, okul çevresinin aydınlatılması, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması, okullarda görev alacak güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin verilmesi ve her eğitim öğretim dönemi başında gerekli güvenlik tahkikatlarının yapılması, her eğitim öğretim dönemi başında mutlaka gerekli güvenlik tahkikatlarının yaptırılması istendi.

Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi

SERVİS ARAÇLARI KONTROLLARİ

Servis aracı ile okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrollerinin nöbetçi öğretmen veya idareci tarafından yapılması, servis görevlilerince öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerinin ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında risk grubunda olan öğrencilerin de tespit edilerek, ailesi ile iş birliği yapılması, okula devamlılıklarının temini ve okul başarısının artırılmasına yönelik rehberlik servisi çalışmalarının sürekli takibi istendi.

Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi

SOSYAL MEDYA UYARISI

Okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında şu hususlara dikkat çekildi: "Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklere okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi, derslik, laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması." i

Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi

Genelgede, okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulması, okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin yönetilmesi okul yönetimlerinden talep edildi.

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