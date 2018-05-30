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Bakan Zeybekci'den dolar yorumu: Dalgalanma bitecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurda yüksek dalgalı alanın biteceğini, önlemlerin devreye girdiğini ve önümüzdeki günlerde de disiplinle devam edeceğini söyledi.

REUTERS | 30.05.2018 - 09:14..
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nihat

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu haftadan itibaren rahatlamanın olacağını geçen hafta söylediğini ve dolar/TL'nin o dönemde 4.80-4.90 civarında seyrettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

"Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk ve bunlar şu anda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif alan, yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah Haziran'dan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz."

TL'deki değer kaybını "aşırı" sözüyle niteleyen Zeybekci bunun Türkiye'nin makroekonomik değerlerinin hiçbirini yansıtmadığını da belirtti.

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