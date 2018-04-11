Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, BloombergHT'nin canlı yayın konuğu oldu.

Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Bakan Zeybekci, kurdaki durumun Türkiye'nin gerçeklerini yansımadığını ifade etti.

Bakan Zeybekci'ye dövizdeki hareketlilik soruldu VİDEO

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

"Elimizdeki varlıklara bakınca fazlamız var, dolayısıyla kurla ilgili spekülatif haberlerin tabanı yok" diyen Ekonomi Bakanı, "Onun için kimse endişe etmesin. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bu seviyeyi oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir." şeklinde konuştu.