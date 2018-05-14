Bekir Bozdağ'dan ABD ve İsrail'e tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin İsrail Konsolosluğunu Filistin'in başkentine taşımasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ATILAN ADIMLARIN KARŞISINDA DURUYOR"

Bozdağ'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

İsrail kadar bu katliamlardan sorumlu olan diğer bir devlet ABD'dir. ABD'nin Kudüs kararı bugünkü olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bugün tarihe "Kara Pazartesi" olarak geçecektir. Türkiye atılan bu adımların karşısında net bir şekilde durmuştur.

"ABD'NİN ELİNE FİLİSTİN KANI BULAŞMIŞTIR"

Kudüs bağımsız Filistin'in başkentidir. İsrail'in elinde Filistinlilerin kanı olduğuunu hepimiz biliyoruz, ABD'nin de eline Filistinlilerin kanı bulaşmıştır. Türkiye'nin çabası yetmedi. BMGK derhal harekete geçmelidir. İslam ülkeri de atıaln bu haksız adfım karşısında birlikte hareket etmelidir. Bazıların göstermelik tavrı kabul edilemez.

"TERÖRİST İSRAİL DEVLETİ"

Kudüs konusunu oldu bittilerle halldeceklerini düşünenler büyük yanılgıdadır. Elinde sonunda terörist İsrail devleti ve ABD Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır. BM'nin terörist İsrail devletine derhal dur demesi şarttır. Aksi taktirde katliam artacaktır. Umarız ki bu uyarılarımzı BMGK dikkate alır ve bu konuda seyirci kalmak yerine bir adım atarlar.

"GERÇEK MERMİYLE ATEŞ EDİYORLAR"

ABD bölgede devam eden barış sürecini attığı bu adımla yok etti. Bölgedeki huzursuzluğun artmasına neden oldu. Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail askerleri gerçek mermiler ile ateş ediyor. Dünyanın neresinde barış gösterisi yapanların üzerine gerçek mermiler ile ateş ederler. Şehitlerin sayısının ve yaralıların sayısının artacağından endişe ediyoruz.

