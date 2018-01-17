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OHAL 3 ay daha uzaltıldı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Bekir Bozdağ, alınan kararları açıkladı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 21:45..
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OHAL 3 ay daha uzaltıldı

MGK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı da sona erdi.

OHAL UZALTILDI

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı:

19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir.

AFRİN OPERASYONU

Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve insanların mal ve can güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz.

SINIRDA ORDU KURULMASI TEHDİTTİR

Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir.

Bunu herkesin böyle görmesi lazımdır. Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Türkiye'nin bekası için daha büyük riskleri göze almak gerekebilir.

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