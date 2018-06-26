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Bakanlar Kurulundan 16 ilde 191 araziye düzenleme

Bakanlar Kurulu, bazı yerleşim alanlarını uygulama alanı olarak belirledi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 11:08..
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Bakanlar Kurulu araziler için yeni bir düzenleme kararı uyguluyor. Bu karar 16 il için uygulanacak ve 191 araziyi kapsayacak.

Bakanlar Kurulundan 16 ilde 191 araziye düzenleme

UYGULAMA ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kırklareli, Niğde, Sakarya ve Samsun'daki toplam 111 yerleşim birimi uygulama alanı olarak belirlendi.

Aynı kararda Aksaray ve Çorum'daki toplam 3 alan zorunlu arazi toplulaştırma alanı olarak da ilave edildi. Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Kırklareli, Niğde, Sakarya ve Samsun'daki 14 yerleşim alanlarında dağıtılacak toprak normu belirlendi.

Bakanlar Kurulundan 16 ilde 191 araziye düzenleme

Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzincan, Kahramanmaraş, Kırklareli ve Niğde'deki 63 yerleşim birimi aynı listede gösterilen Bakanlar Kurulu Kararları kapsamından çıkartıldı.

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