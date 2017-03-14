Hollanda ile yaşanan krizin ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 19:45'te toplanan Bakanlar Kurulu, sona erdi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Hollanda'ya yönelik uygulanacak yaptırımları açıkladı. "Hollanda'ya karşı alacağımız tedbirlerin ağırlığını siyasi tedbirler oluşturuyor" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Hollandalı diplomatik misyonlara yönelik uçuş izinlerinin iptal edildiğini ve izindeki Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini duyurdu.

HOLLANDA'YA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

1- HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRKİYE'YE DÖNMESİ YASAK

İzinli olarak yurtdışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilene kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanmasına kararlaştırıldı.

2-HOLLANDA RESMİ ZİYARETLERİ ENGELLENECEK

Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı. Resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek diplomatların gelmesi engellenecektir.

3-HOLLANDA'DAN DİPLOMATİK UÇUŞLAR YASAK

Türkiye, Hollanda'nın yaptıklarını telafi edene kadar diplomatik uçuşlara izin vermeyecek. Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değil bu. Türkiye'ye gelecek veya Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatları ilgilendiriyor.

4 HOLLANDA PARLAMENTOSU DOSTLUĞ GRUBU LAĞVEDİLECEK

Ayrıca TBMM ile Hollanda parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının lahvedilmesinin TBMM'ye tavsiye edilmesi kararı alındı."

Bakanlar Kurulundan Hollanda'ya 4 yaptırım kararı VİDEO

"AVRUPA'DA BÜYÜK BİR YIKIMIN SİNYALLERİDİR"

"Türkiye bundan zarar görmez. Türkiye kendi onurunu korur ama bundan en büyük zararı Hollanda başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin göreceğini belirtmek isterim. Irkçılıktan, faşizmden hiç kimseye fayda gelmez. Avrupa'da büyük bir yıkımın sinyalleridir bunlar. Kendi içinde birkaç sene içerisinde çok çatışmalı bir hale gelebilir. Avrupalıların da bu durumu gözden geçirmelerini ve artan ırkçılığa karşı tedbir almaları gerektiğini dostça ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu akıl tutulması Hollandalı siyasetçilerin atacağı adımlarla sonlandırılmış olur."

MÜLTECİ KRZİ

"Bizim için mülteciler meselesi insalık sorunuydu ama Batı için şark sorunuydu hala da öyledir. Ne zaman kendilerini rahatsız etmeye başladılar, Türkiye sizle anlaşalım onun karşılığında serbest dolaşımı verelim dediler. Müzakereler yapıldı sözleri yerine getirdik ancak AB yerine getirmedi. Kusura bakmasınlar, biz mültecilerin hepsini kardeşimiz olarak görür, her birisini Hazreti insan olarak görür, kimse görmese yardım etmeyi insanlık vazifesi biliriz. Batı ile bu konuşulacaksa bütün coğrafyanın ortak sorunudur. Mülteciler meselesinde takındığımız tavrı gözden geçiririz"

"MÜNBİÇ'TE OLDU BİTTİYE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

"Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin olmasından rahatsız değiliz. Sözde kantonların, sözde özerklik ilanlarının hiçbir anlamı yoktur. Münbiç'te oldu-bittiye müsaade etmeyeceğiz. Bütün muhattaplarıyla irtibattayız. DEAŞ'ı oradan çıkartalım derken demografik yapıyı değiştirecek şekilde başka bir silahlı terör örgütünü yerleştirmek Suriye barışına katkı sağlamaz. İlan edilen sözde özerklik ilanlarının değeri olmadığını söylemek isterim"