Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, vatandaş piyasada 10 liradan başlayıp 80-100 liraya kadar çıkan kırılmaz camlardan kaplattığı halde telefonunun kırıldığını, marka ve modeline göre 200 ile 800 lira arası bir bedelle tamir ettirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

ANKARA'DA BASKIN YAPILDI

Şikayetler üzerine Gümrük Bakanlığı ilk olarak Ankara’da baskın denetimler yaptı. Ürünlerden alınan numuneler test için laboratuvara gönderildi. Bakanlığın benzer denetimleri Türkiye genelinde de yapacağı öğrenildi. Sonuçlara göre ürünlerin toplatılması kararı alınacak; ithalatı da üretimi de yasaklanacak.

MUHAKKAK FİŞ ALIN

Bakanlık yetkilileri, vatandaşın cep telefonlarını kayıt altındaki işletmelere kaplatmasını ve fiyatı ne olursa olsun mutlaka fiş alarak, saklamaları konusunda uyardı.

TÜKETİCİ HEYETİNE BAŞVURU YAPILMALI

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci de vatandaşın, olası bir kazada telefon ekranının kaplamaya rağmen kırılması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine fişleriyle birlikte başvurup zararlarının tazminini isteyebileceklerini söyledi.

Türkiye’de 10 kamu kurum ve kuruluşunun yetki alanına göre piyasa gözetimi ve denetimi yaptığına dikkat çeken Gümrük Bakanlığı yetkilileri, kendilerinin de oyuncak, tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, deterjan, çocuk bakım ürünleri, cep telefonu aksesuarları gibi ürünlerde yıllık veya şikayet üzerine denetim yaptığını anlattı.

Bu ürünlerin fiziksel ve kimyasal riskleri ile etiketleri açısından denetlendiğini anlatan yetkililer, güvensiz bulunan ürünlerin toplatılması, imhası kararı verildiğine dikkat çektiler. Yetkililer, cep telefonları aksesuarlarına ilişkin denetim sonucuna göre bu ürünlerin de toplatma, imha ve üretici ile ithalatçılarına para cezası verilebileceğini söylediler.

KILIF VE EKRAN KORUYUCULAR DA DENETLENİYOR

Kılıf, ekran koruyucu gibi cep telefonu aksesuarlarının hem ithalat aşamasında hem de iç piyasada denetlendiğini belirten yetkililer, “Ancak bu ürünlerde, ürünlerin kimyasal içerikleri incelenmekte ve özellikle nikel ve kadmiyum açısından denetlenmektedir. Ürünlerden güvensiz olanlar tespit edilirse toplanması, imhası, ithalatçı ve üreticilerine idari para cezası verilmekte; cezalar kamuoyuna ilan edilmektedir. Cep telefonu aksesurları yakın bir zamanda İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemine (GTB-İRİS) de dahil edildi. Böylece 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sadece piyasada değil; ithalat aşamasında da denetlenecek” bilgisini verdiler.