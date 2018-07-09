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Bakanlıklar birleşti

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 15:29..
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Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

YENİ BAKANLIKLAR

Buna göre yeni bakanlıklar şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Günvelik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleşti. Bakanlığın yeni adı: "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" oldu.

Maliye Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu.

MİT Müsteşarı "MİT Başkanı" oldu.

Detaylar gelecek....

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