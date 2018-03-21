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Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yürütülen tüm çalışmaların Bakanlık gözetimi altında gerçekleştirildiği belirtildi.

AA | 21.03.2018 - 14:59..
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan 'Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergâhı Revizyonu' ile ilgili asılsız, maksatlı paylaşım ve haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göbeklitepe'de gerçekleştirilen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetimi altında yapılmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır.

Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması

Bakanlığımız, en kısa sürede uzmanlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Göbeklitepe'deki çalışmaları yerinde inceleyerek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunacaktır."

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