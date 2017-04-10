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Bakıcılık için geldi fuhuş çetesinin eline düştü

Çocuk bakıcılığı yapmak için Türkiye'ye gelen Kırgız Malika N. fuhuş çetesinin eline düştü. Kafasına demirle vuruldu, yol kenarına atıldı.

10.04.2017 - 09:17
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Çocuk bakmak amacıyla geçen yıl aralık ayında Türkiye’ye gelen 22 yaşındaki Kırgız Malika N., bir arkadaşının tavsiyesiyle Antalya’da kendisine iş bulması için bir adamla bağlantı kurdu.

O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre bir müteahhitle fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü.

Yoldan geçenler tarafından bulunan Malika, jandarma tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasına defalarca demir çubukla vurulan Malika, Korkuteli yolunun kenarına atıldı.

Bakıcılık için geldi fuhuş çetesinin eline düştü

MASRAFLARINI TÜRK HAYIRSEVERLER KARŞILADI

Üzerinde hiçbir belge bulunmayan Malika’nın kimliği, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Malika’ya Antalya Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu ile Umay Dayanışma ve Yardım Derneği sahip çıktı.

Malika’nın 3 beyin ve 4 estetik ameliyatı ile hastanede kalma ücretleri Türk hayırseverler tarafından karşılandı. Malika’nın sosyal medya vasıtasıyla bulunan annesi Adila N., Türkiye’ye getirildi.

Hastaneden 58 gün sonra taburcu edilen Malika, halen fizik tedavi ve psikolojik tedavi alıyor.

Bakıcılık için geldi fuhuş çetesinin eline düştü

Bakıcılık için geldi fuhuş çetesinin eline düştü

Bakıcılık için geldi fuhuş çetesinin eline düştü

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