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Bakırköy'de çıkan yangında bir gecekondu kül oldu

Bakırköy'de çıkan yangında kullanılmaz hale gelen gecekondudaki alevler, başka yerlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.10.2017 - 04:38
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İstanbul Bakırköy'de çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Bakırköy'de çıkan yangında bir gecekondu kül oldu

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de çıkan yangında bir gecekondu kül oldu VİDEO


Bakırköy'de çıkan yangında bir gecekondu kül oldu

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gecekonduda yaşayan 2 kişi çatıdan suyun televizyonun üzerine damladığını, dumanların çıktığını ve alev aldığını söyledi. Olay sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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