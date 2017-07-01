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Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de bir AVM'nin içerisindeki kuyumcuya giren yüzleri maskeli 4 kişi, içeriden bir miktar ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı.

01.07.2017 - 06:42
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Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Olay, Florya Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Bir alışveriş merkezine cip ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirerek girişte bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

KEPENGİ KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Dükkanın kepengini levye yardımıyla kıran şüpheliler, içeriden bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

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