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Baktığı 2 çocuğu öldüren bakıcıya ömür boyu hapis

ABD'de bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu öldüren kadın ömür boyu hapis cezası aldı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 09:48..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde 2 çocuğu bakıcılık yapan Yoselyn Ortega adlı kadın, çocukları bıçaklayarak öldürdü.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, KÜVETE ATTI

Lucia Krim (6) ve Leo Krim'in (2) cansız bedenlerini, 22 Ekim 2012'de anneleri Marina Krim küvette bulmuştu.

Baktığı 2 çocuğu öldüren bakıcıya ömür boyu hapis
Leo ve Lucia Krim kardeşler

Adli dengesi yerinde olmadığını ileri süren Ortega'nın savunması mahkeme jürisi tarafından reddetti. Mahkemede İspanyolca konuşan Ortaga bir tercüman aracılığıyla "her şey için üzgün olduğunu ve affını istediğini" söyledi.

Baktığı 2 çocuğu öldüren bakıcıya ömür boyu hapis

İNTİHARA KALKIŞTI

Çocukların annesi Krim, Lucia'yı dans dersine götürmeyen Ortega'ya bakmak için 3 yaşındaki diğer bir çocuğu Nessie'yle birlikte eve geldiğini ve evde Ortega'nın kendisini boğazından bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğunu anlattı.

Anne Krim "Bu kabustan uyanmak istiyordum ama kabus olmadığını, gerçek olduğunu da biliyordum. Tam bir korku filmi gibiydi" ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

Mahkeme jürisi, 2 gün süren yargılamanın sonucunda Ortega'yı birinci dereceden 2 cinayet ve ikinci derece 2 cinayet ithamıyla suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

"KRONİK AKIL HASTASI"

Savcılar, Ortega'nın çok çalıştığı için mutsuz olduğunu ve Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'ye getirdiği 17 yaşındaki oğlunun özel okul ücretini ödemekte zorlandığını belirtirken Ortega'nın avukatları ise "kronik akıl hastalığı" olduğunu ve cezai ehliyeti olmadığını savundu.

Çocukların babası Kevin Krim ise cinayetler sırasında bir iş seyahatindeydi.

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