Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı bu ay açılıyor

Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesi planlanan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın çalışmaları sürüyor.

600 milyon dolarlık maliyeti olan proje, 79 km uzunluğa sahip olacak. Hat bittiğinde hat üzerinde ciddi bir yük taşımacılığı potansiyeli de oluşacak. Çin'den Ingiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerine taşınan yük süresi de azalacak.

TAŞIMA SÜRESİ DÜŞECEK

Daha önce 45-62 gün olan bu süre 12-15 güne düşmesi planlanıyor. Hat hizmete açıldığında 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

KESİNTİSİZ DEMİRYOLU HATTI YAPILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hatları bittiğinde Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacak. Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu diğer bağlantıları ile hattın Bakü'den sonraki Hazar geçişi ile Türkmenistan ve Çin'e; batıda ise CR3 olarak adlandırılan proje içindeki Gebze-Halkalı Demiryolu Hattı'nın 2018 sonunda bitirilerek Marmaray'ın tamamlanmasından sonra Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'ye Manş Tüneli ile ulaşılacak." diye konuştu.