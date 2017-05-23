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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşıldı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi'nin bu yıl bitmeden hizmete sunulması planlanıyor.

23.05.2017 - 14:23
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşıldı

Yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Çin ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşıldı

"KOLAY VE EKONOMİK HALE GETİRİLECEK"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Orta koridor, taşıma sürelerini kısaltacak, çok daha kolay ve çok daha ekonomik hale getirecek. Bu projenin amacı, Çin'den başlayarak Asya'daki, Orta Asya'daki yük hareketinin Avrupa'ya eriştirilmesi ve bu koridor üzerindeki bütün ülkelerin ulaştırma koridorlarını buna uygun hale getirmesi..." dedi.

"PROJEYLE EKONOMİK GİRDİ SAĞLIYORUZ"

Bakan Arslan, projenin haziran sonunda tamamlanıp seferlere başlanacağını da sözlerine ekledi. Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ülkemizin orta koridorun önemli halkasını teşkil ediyor olması nedeniyle bütün bu projeleri önemsiyoruz. Bu projeleri hizmete sunarken de ülkemiz insanının seyahat konforunu artırıyoruz, erişimini kolaylaştırıyoruz. Ülke içerisindeki yük hacmini artırarak taşımayı kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla ekonomik girdi sağlıyoruz."

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşıldı

"PROJE BİTİRİLME AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Başbakan Binali Yıldırım Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (KEİ)  katılarak proje hakkın bilgi verdi. Yıldırım, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz."

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda sona yaklaşıldı

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