Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu haziran ayında açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı.

HAZİRAN AYINDA AÇILACAK

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz için değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.

DAHA FAZLA YÜK TAŞINACAK

Arslan, proje ile Avrupa'dan gelen yükün Türkiye üzerinden Asya'ya götürüleceğine işaret ederek, "Bu sadece taşımacılık anlamında ülkemize sağlayacak katma değer değil bütün bu dünyadaki taşımacılık sistemine entegre olmakla birlikte biz demiryolu sektöründe çok daha fazla yük taşıyabilir hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MESAFE 3-3,5 KAT AZALMIŞ OLACAK

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin zaman ve maliyet kaybını azaltacağını ifade ederek, "Orta koridorun tamamlayıcısı olarak Bakü-Tiflis-Kars bittiğinde Çin'den gelen bir yük, demiryolu ile 15 günde Avrupa'ya gidebilecek. Bunun anlamı ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmış olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak. Dolayısıyla ekonomik olmayan birçok taşıma, taşıma süresi 45 günden 15 güne düştüğünde ekonomik hale gelecek." dedi.