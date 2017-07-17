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Bakü-Tiflis-Kars projesinin gümrük uygulaması görüşülecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakü'ye giderek proje ile ilgili temaslarda bulunacak.

17.07.2017 - 09:04
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 18 Temmuz'da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidecek.

Bakü-Tiflis-Kars projesinin gümrük uygulaması görüşülecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın, tarihi İpek Yolunu canlandıracak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde gümrük işlemleri ve hudut geçişlerine hız verilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

19 TEMMUZ'DA TOPLANTI YAPILACAK

Söz konusu proje ile Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın Avrupa ile Asya arasındaki köprü rollerini güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca her üç ülke gümrük idarelerince yasal ticaretin kolaylaşacağı, yasa dışı ticaretle ortak mücadele edileceği kaydedildi. Açıklamada, 19 Temmuz'da yapılacak toplantının sonunda ortak bildiri yayımlanacağı belirtilerek, bildiri ile Kafkasya transit koridorunu desteklemeye yönelik Dışişleri ve Ulaştırma bakanları arasında kurulan üçlü mekanizmalara benzer nitelikte gümrük idareleri arasında da üçlü bir mekanizma kurulacağı ifade edildi.

Tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak adına gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde gümrük işlemlerinin daha kolay ve etkin bir şekilde üç ülkenin iş birliğiyle gerçekleştirilebileceği ve hudut geçişlerinin hızlanacağı vurgulandı.

Bakü-Tiflis-Kars projesinin gümrük uygulaması görüşülecek

"PROJEYE ÖNEM VERİYORUZ"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tüfenkci, toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Gerek Kafkasya’da gerekse yakın çevremiz olarak niteleyebileceğimiz Karadeniz havzası ile Ortadoğu’da son dönemde yaşanan istikrarsızlık, iç savaş, işgal ve terörist faaliyetler ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizin apaçık göstergeleri olarak her gün karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir dönemde Asya ile Avrupa’yı bağlayan en önemli kavşak noktasında yer alan ülkelerimizin iş birliği önemini daha da artırmaktadır. Ülkelerimizin de muzdarip olduğu her türlü terörist ve ayrılıkçı faaliyete karşı hem söylem hem de eylem olarak birbirimizin yanında durmamız bölgemizin istikrarı için elzemdir. Bu çerçevede, her üç ülke gümrük idarelerine de yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı ticaretle beraberce mücadele etmek konularında önemli görevler düşmektedir. Projeye çok büyük önem veriyoruz, projenin tamamlanmasıyla beraber Çin ile İngiltere’yi demiryolu ile en kısa ve en hızlı şekilde birleştirebileceğiz. Bu muazzam proje ile üretim ve tüketim merkezleri ülkelerimiz üzerinden birbirlerine bağlanmış olacaklar."

"ÜLKEMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINA HİZMET VERECEKTİR"

Deniz yolundan daha hızlı, karayolundan daha ekonomik bir alternatif güzergah sunacak söz konusu demiryolu ile Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaretin merkezini yüzyıllar sonra tekrar tarihi İpek Yolu rotasına kaydırabileceklerini belirten Tüfenkci, "Bu şekilde ortaya çıkacak zenginlik ve imkanlar da ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın refahına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

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