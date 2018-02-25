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Baldır ağrılarını ciddiye alın

Baldırlardaki ağrılar; kas sakatlıkları, sinir problemleri ve diğer koşullardan dolayı meydana gelebilir. Bu aslında oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur...

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Sağlık

fs

Spor sadece bedeni zinde kılmaz, aynı zamanda kişinin salgıladığı serotonin hormonuyla da ruh sağlığının düzelmesine katkı sağlar. Ancak spor yaparken sakatlanmak kimsenin istemeyeceği bir şeydir.

KAS SAKATLIKLARI, SİNİR ZEDELENMESİ VE BAZI KOŞULLAR NEDEN OLUYOR

Baldırda kimi zaman hissdelen ağrının kesinlikle araştırılması ve ciddiye alınması gerekiyor. Bu ağrılar; kas sakatlıkları, sinir problemleri ve diğer koşullardan dolayı meydana da gelebilir.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI DA ETKİLİ

Aşırı kullanılan kaslar, spor yapmadan önce ısınma hareketlerinde bile ağrır. Hatta dinlenme süresinde bile ağrı durmaz, devam eder. Ayrıca sürekli oturmak, hareketsiz yaşam tarzı da kronik ağrılara neden olur.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Açıklanamayan bazı ağrıların tedavisinde ise ilaç kullanılır. Fibromiyalji sendromu veya eklem iltihabı olduğunda da hemen ilaca başvurulabiliyor. Ameliyat, fizik tedavi, diyabet ilaçları (sinir zedelenmelerine karşı da kullanılıyor), kan sulandırıcı ilaçlar ve masaj gibi alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilir.

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