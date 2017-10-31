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Balfour Deklarasyonu nedir

İsrail Devletinin resmen kuruluşunu sağlayan ve Filistin İşgalini başlatan olay Balfour Deklarasyonu'dur.

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Tarihler, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.  Birleşik Krallık tarafından bizzat oluşturulan bu deklarasyonda dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un imzası bulunmaktadır.

Balfour Deklarasyonu nedir

FİLİSTİN İŞGALİNİN TEMİNATI

Uluslararası bir anlaşma statüsünde olan Balfour deklarasyonu, İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazılan bir mektupla ilan edildi.

Balfour Deklarasyonu nedir

İsrail devletinin resmen kuruluşunu sağlayan Balfour Deklarasyonu ile İsrail'in bu güne kadar gelen işgal süreci uluslararası arenalarca kabul edilmiş, Filistini asimile ve yok etme politikasını başlatmış oldu.

Balfour Deklarasyonu nedir

Ancak bu kirli anlaşmada İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu. Gelinen süreçte ise bölgenin esas sahibi olan Filistinliler sürgüne zorlanmış, kaderlerine terkedilmişti.

Balfour Deklarasyonu nedir

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