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Balık beklerken bomba geldi

Adıyaman’da bir barajda balık ağına takılan el bombası, güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

İHA | 19.03.2018 - 16:38..
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısında akşam saatlerinde tekneyle balık avlamak isteyen 2 balıkçının ağına el bombası takıldı. Ağı çekerken bombanın takılı olduğunu gören balıkçılar, ağı tekrar suya bırakarak, durumu polise bildirdi.

Balık beklerken bomba geldi

BARAJDA BOMBA BULDULAR

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri, suda yaptıkları uzun aramadan sonra el bombasını buldu. Bomba imha ekipleri, el bombasının fünyesini çıkararak bombayı etkisiz hale getirdi.

Balık beklerken bomba geldi

Balık beklerken bomba geldi

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