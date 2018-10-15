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Balık bu sezon rağbet görüyor

Palamutta yaşanan bolluk hem Karadenizli balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

DHA | 15.10.2018 - 07:31..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerindeki balık işletmelerinde de tezgahlar, balık çeşitleriyle dolup taşıyor, vatandaşlar da doyasıya balık yiyor.

Ancak, bazı Samsunlu balıkçılar ise, palamudun bol olmasının bir de kötü bir yanı olduğunu belirtiyor.

Balık bu sezon rağbet görüyor

"ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

15 yıldır denizde balık avlama, şoklama ve satma işlerinde çalıştığını belirten Yasin Akyüz, palamudun hamsi ile beslenen bir balık olduğuna işaret ederek, “Şükürler olsun ki, bu yıl umduğumuzdan fazla palamut var. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bereketli bir dönemdeyiz. Samsun’un denizinin çok zengin olması ve tüm yurda buradan balık dağılması biz balıkçılar için bir avantaj.

"PALAMUT ÇOK OLUNCA HAMSİ AZ OLUYOR"

Palamut evet gündemde. Vatandaş palamuda doydu diyebiliriz. Ancak bugün şenlenen tezgâhlarımızda, kış aylarında sıkıntı yaşanacak. Palamutun bol olması, hamsinin az olmasına neden olacaktır. Çünkü palamut, hamsi ile beslenen bir balıktır. Her yıl, palamut az ise hamsi bol, hamsi az olduğundaysa palamut bol olur. Bu aslında bize, sezonun mesajını veren bir sistemdir" diye konuştu.

Balık bu sezon rağbet görüyor

STOK KONUSUNDA VATANDAŞA UYARI

Akyüz, palamudun bol ve ucuzken alınarak stoklanması konusunda da vatandaşları uyardı.

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