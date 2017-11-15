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Balık tutarken ceset buldular

Galata Köprüsü'nde bulunan kimliği belirsiz cesetle ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

15.11.2017 - 09:19
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, gece saat 01.30 sıralarında Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, suda bir erkek bedeni görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinden yardım istedi.

Balık tutarken ceset buldular

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine botla gelen deniz polisi ekipleri, suda bulunan kişiyi alarak kıyıya çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri, erkek olduğu belirlenen cansız bedenin üstünde ilk incelemelerini olay yerinde yaptı. Erkek cesedi ardından cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cesette yaptığı inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balık tutarken ceset buldular

Balık tutarken ceset buldular

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